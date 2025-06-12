Один человек погиб при обрушении породы в Якутии

МЧС: пропавших на руднике в Якутии горняков нашли, есть погибший

Двух горняков, пропавших при обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Якутии, нашли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Саха .

«Из-под завала извлечен пострадавший мужчина, он госпитализирован в ЦРБ поселка Усть-Нера Оймяконского района, состояние удовлетворительное», — отметили в министерстве.

Второй мужчина погиб. Его нашли без признаков жизни, тело извлекли из-под завалов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством СУ СК по Республике Саха.

ЧП случилось на горизонте 286 метров во время очистных работ. К поискам пропавших и разбора завалов привлекли 17 спасателей и три единицы техники.