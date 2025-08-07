Один человек погиб при обрушении перекрытий в жилом доме в Петербурге

Shot: человек погиб при обрушении потолка в жилом доме в Санкт-Петербурге

Фото: РИА «Новости»

Перекрытие обрушилось между первым и вторым этажом в жилом доме в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, погиб один человек, сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в жилом доме на Невском проспекте. В квартире на втором этаже рабочие проводили ремонт, в результате которого произошло обрушение межэтажного перекрытия.

Площадь обрушения составила около 30 квадратных метров. По информации канала, погиб один человек, еще один пострадал, его госпитализировали.

Фото: 360.ru

На месте происшествия работают экстренные службы. Очевидцы сообщили 360.ru, что видели около дома несколько машин скорой помощи и МЧС. Спасатели разбирают завалы, под ними могут находиться люди.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с обрушением перекрытия.

Ранее на Богородском Валу в Москве рухнула стена при демонтаже конструкции на четвертом этаже, пострадал рабочий. Мужчину успели извлечь до прибытия медиков.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте