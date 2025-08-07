Один человек погиб при обрушении перекрытий в жилом доме в Петербурге

Перекрытие обрушилось между первым и вторым этажом в жилом доме в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, погиб один человек, сообщил Telegram-канал Shot.
ЧП произошло в жилом доме на Невском проспекте. В квартире на втором этаже рабочие проводили ремонт, в результате которого произошло обрушение межэтажного перекрытия.
Площадь обрушения составила около 30 квадратных метров. По информации канала, погиб один человек, еще один пострадал, его госпитализировали.
На месте происшествия работают экстренные службы. Очевидцы сообщили 360.ru, что видели около дома несколько машин скорой помощи и МЧС. Спасатели разбирают завалы, под ними могут находиться люди.
Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с обрушением перекрытия.
Ранее на Богородском Валу в Москве рухнула стена при демонтаже конструкции на четвертом этаже, пострадал рабочий. Мужчину успели извлечь до прибытия медиков.
