Один человек погиб и трое пропали на реке в ЯНАО

СК по ЯНАО: на Обской губе погиб один человек и трое пропали без вести

Лодка перевернулась в акватории Обской губы вблизи села Ныда, один человек погиб и еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Следователи установили, что на лодке четверо мужчин в ночь на 10 июня вышли от города Надым в сторону села Ныда.

На берегу реки нашли личные вещи, предположительно принадлежащие пропавшим людям. Возле берега в акватории Обской губы в 30 километрах от Ныды обнаружили тело мужчины 1992 года рождения. Поиски трех мужчин продолжаются.

СК начал доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Ранее в Южной Осетии специалисты МЧС обнаружили тело пропавшей женщины, которая сорвалась в реку Большая Лиахва. Его нашли в 35 километрах от места происшествия.