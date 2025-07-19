Два человека погибли в ДТП с двумя фурами в Омской области

В Омской области два большегруза столкнулись и загорелись в районе 563-го километра автодороги Тюмень — Омск. По предварительной информации, два человека погибли, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о аварии с участием двух большегрузных автомобилей поступило в дежурную часть МВД по Любинскому району в 15:55 (12:55 по московскому времени). На место ДТП прибыли сотрудники полиции.

«Предварительно установлено, что в районе 563-го километра автодороги Тюмень — Омск произошло столкновение двух большегрузных автомобилей, с последующим их возгоранием», — уточнили в ведомстве.

Предположительно, в аварии погибли два человека — водители машин.

На этом участке дороги частично перекрыли движение, его регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Омской области уже взяла на контроль ход установления обстоятельств ДТП с фурами на федеральной трассе, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Курганской области легковой автомобиль съехал в кювет на высокой скорости и перевернулся, когда водитель не справился с управлением. Погиб младенец.