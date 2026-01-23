Один человек погиб и трое пострадали при взрыве в гараже в Звенигороде

В Звенигороде Московской области взрыв в гаражном помещении унес жизнь одного человека, еще трое получили ожоги и их госпитализировали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по региону .

Происшествие случилось вечером 22 января, сейчас его обстоятельства выясняют следователи. По предварительным данным, во время работ по утеплению и герметизации гаража произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. Мужчина, занимавшийся работами, погиб на месте. Троих находившихся рядом людей с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели, готовятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Предполагается, что возгорание могло произойти из-за открытого источника огня.

В прокуратуре Московской области уточнили, что взрыв произошел в складском помещении в микрорайоне Восточный. Погибшему было 43 года. Среди пострадавших — двое 17-летних подростков. Ход расследования взят прокуратурой под контроль.

Ранее сообщалось, что трое рабочих получили травмы при взрыве двух баллонов с пропаном во время строительных работ на крыше здания на северо-западе Москвы.