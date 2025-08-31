Один человек погиб, и шестеро пострадали в жутком ДТП под Новосибирском

В лобовой аварии под Новосибирском пострадали шесть человек, и один умер

Два легковых автомобиля столкнулись в Бердске, один человек погиб, и шестеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Новосибирской области.

ЧП произошло по автодороге Р-256 «Чуйский тракт». Женщина-водитель 1970 года рождения двигалась на Toyota со стороны Новосибирска в Искитим, выехала на встречку и столкнулась с Honda под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей и пять пассажиров с автомобиля Honda. Их доставили в городскую больницу Бердска, где одна из пассажирок, женщина 1982 года рождения, скончалась.