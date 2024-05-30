Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с минивэном в Рязанской области

Жертвой ДТП под Рязанью стал один человек, семеро пострадали

Фото: Pxhere

Легковушка и минивэн столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Шацком районе. Автомобилем Lada Granta управлял 61-летний мужчина, за рулем микроавтобуса Toyota находился 40-летний водитель.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta погиб», — заявили в ведомстве.

Семерых пострадавших, которые ехали в микроавтобусе, госпитализировали. Среди раненых детей нет, уточнили в Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла ранее в Польше. Украинские подростки попытались скрыться от полиции на автомобиле Audi A4. Они мчались со скоростью 150 километров в час с выключенными фарами, в результате машина влетела в дерево.

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