Украинские подростки погибли в ДТП в Польше при попытке скрыться от полиции

Interia: украинцы погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции в Польше

Фото: Unsplash

В Польше в результате ДТП погибли подростки с Украины. Об этом сообщил портал Interia.

Два молодых человека попытались скрыться от полицейских и не реагировали на их требования. Автомобиль Audi A4, на котором передвигались нарушители, летел со скоростью 150 километров в час с выключенными фарами. Погоня продолжалась около 50 километров, сообщил портал.

Водитель проехал на красный свет и, попытавшись избежать столкновения со встречной машиной, врезался на высокой скорости в дерево. Водитель автомобиля умер на месте, пассажир скончался в больнице.

Ранее в Москве на пересечении улиц Каховка и Керченская автомобиль сбил электросамокат, которым управлял 17-летний юноша. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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