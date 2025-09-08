Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с автобусом в Благовещенске

В Благовещенске случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате ЧП погиб один человек, еще семь пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю легкового автомобиля, водителю автобуса и его пяти пассажирам, один человек — пассажир легкового автомобиля — погиб на месте», — заявили в пресс-службе.

По факту случившегося организовали проверку.

Ранее ДТП с автобусом и такси произошло на улице Мневники в Москве. Одна из машин перевернулась. В результате случившегося два человека пострадали. Как уточнил источник 360.ru, одного из них забрали на скорой. Также перекрыли три полосы движения из пяти.