Один человек погиб и семь пострадали при стрельбе у пирамид в Мексике

В мексиканской археологической зоне Теотиуакан неизвестный мужчина открыл стрельбу, погибла женщина и еще семь человек получили ранения. Пострадавших госпитализировали, сообщил ТАСС со ссылкой на государственную систему здравоохранения Мексики.

«Семь человек доставлены в больницу после стрельбы у пирамид в Мексике», – заявили в материале.

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в популярном туристическом месте недалеко от Мехико. Он застрелил туристку из Канады и ранил несколько человек, а затем покончил с собой.

До этого в мексиканском штате Морелос погибли восемь человек в результате вооруженного нападения на бар. Заведение могло работать нелегально. Также неизвестны мотивы нападения.