Нападение на бар в штате Морелос в Мексике унесло жизни восьми человек

Восемь человек погибли в результате вооруженного нападения на бар в мексиканском штате Морелос. Об этом сообщил телеканал N+ со ссылкой на информацию полиции.

Это произошло ранним утром в населенном пункте Аненекуилько муниципалитета Аяла. Местные жители сообщили о многочисленных выстрелах около 5:40 по местному времени, после чего на место прибыли силовики.

Внутри заведения полиция обнаружила восемь человек без признаков жизни. На месте преступления продолжают работать эксперты-криминалисты и сотрудники следственных органов, собирая улики и устанавливая обстоятельства произошедшего.

Заведение, где произошла стрельба, предположительно, работало нелегально. Информации о задержанных нет, мотивы нападения также пока не установлены.

