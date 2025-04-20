Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Ногинске

Два легковых автомобиля столкнулись в Ногинске. Жертвой ДТП стал один человек, еще четверо получили травмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, на трассе Ногинск — Боровково водитель Audi Q7 выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail. От удара один из автомобилей загорелся.

В результате аварии скончалась 68-летняя пассажирка одной из иномарок. Водителей и двух пассажиров Audi Q7 с травмами доставили в больницу. Ногинская городская прокуратура взяла под контроль установление причин смертельного ДТП.

Очевидец происшествия рассказал 360.ru, что из попавшей в ДТП машины успели вытащить пострадавшего. Предположительно, у мужчины были сильные ожоги.

Днем, 19 апреля, две школьницы пострадали в аварии с участием автомобиля и электросамоката в Москве. Девочки ехали на одном самокате вдвоем.