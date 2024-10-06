Один человек погиб и 11 пассажиров «Газели» пострадали в ДТП под Волгоградом

В ДТП с грузопассажирской «Газелью» и легковым автомобилем Mercedes погиб один человек. Авария произошла в Быковском районе Волгоградской области, сообщили в главном управлении МВД по региону.
В 18:30 на 705 километре автодороги Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» грузопассажирская «Газель» вылетела на встречку и столкнулась с легковушкой. В результате столкновения водитель Mercedes погиб на месте, 11 пассажирам «Газели» потребовалась медицинская помощь.
Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.
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