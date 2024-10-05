Наехали на лося. Смертельное ДТП под Омском унесло жизни четырех человек

УМВД: авто под Омском наехало на лося и столкнулось с другим, 4 человека погибли

Четыре человека погибли на 129-м километре трассы Омск — Муромцево в результате ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал УМВД РФ по Омской области.

На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По их данным, водитель автомобиля Lada Granta наехал на лося, неожиданно появившегося на дороге. После этого машина вылетела на встречку и столкнулась с Toyota Yaris.

В результате аварии погиб пассажир иномарки, водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Также госпитализировали четырех человек — водителя Toyota Yaris, шестилетнего ребенка, и двух мужчин, которые сидели в Lada Granta.

Ранее смертельное ДТП случилось на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На проезжей части столкнулись две фуры, MAN и рефрижератор. По неуточненным данным, 60-летний водитель второго грузовика врезался в машину, которая ехала впереди. От полученных травм он погиб на месте.