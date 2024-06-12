Один был судим. Стали известны подробности жестокого избиения девушки в Бурятии

Глава Бурятии Цыденов: причастных к избиению девушки в Улан-Удэ установили

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с избиением девушки в Улан-Удэ. В своем Telegram-канале он написал, что держит ситуацию на контроле.

«Виновные в любом случае понесут наказание. И сами подростки, и их родители. Все причастные уже установлены», — написал он.

Цыденов подчеркнул, что подобные «безобразные поступки» недопустимы. Но ситуация требует детального разбора.

Оказалось, что все нападавшие из проблемных семей. У некоторых ребят родителей привлекали к уголовной ответственности. Один из подростков уже был судим.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Толпа молодых людей из личной неприязни избила 15-летнюю девушку в селе Хойтобэе Иволгинского района. В пресс-службе СК уточнили, один из подозреваемых с ножом угрожал пострадавшей убийством.

Ранее девушка-подросток погибла в ДТП возле села в Бурятии. Водитель авто, у которого не было прав, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

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