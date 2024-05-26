Девушка-подросток погибла в ДТП возле бурятского села

Прокуратура: в Бурятии 17-летняя девушка погибла в ДТП, трое пострадали

В Бурятии в результате аварии погибла несовершеннолетняя девушка и еще три человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, около 01:00 26 мая в районе села Хонхолой в Мухоршибирском районе не имеющий прав водитель не справился с управлением Toyota Platz, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибла 17-летняя девушка. Также медики доставили в больницу еще трех человек, среди них — двое несовершеннолетних.

«Прокуратура Бурятии проконтролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП. Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», — заявили в ведомстве.

Крупное ДТП произошло 26 мая в Московской области. В столкновении автомобилей пострадали четыре человека, одному из них потребовалась неотложная операция.