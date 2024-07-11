«Одержимы мальчиками». В США двух учительниц обвинили в сексе с учениками

New York Post: двух учительниц арестовали в США за секс с тремя школьниками

В Соединенных Штатах две учительницы попали под следствие по подозрению в сексе с учениками. Об этом сообщили журналисты New York Post .

По данным издания, Рейли Грисон и Бруклин Шулер работали в школе округа Калхун в штате Джорджия и были подругами.

По версии следствия, за три месяца учительницы совратили как минимум троих подростков. Грисон вступила в интимную связь с одним учеником, а Шулер — с двумя.

Учительницы дружили и вели себя в школе вызывающе.

«Казалось, они были просто одержимы мальчиками. И все в школе это знали и еще шутили про это», — заявила изданию одна из свидетельниц.

По словам родительницы, Шулер и Грисон постоянно пытались соблазнить отцов школьников: они слишком громко смеялись и близко подходили к ним.

На днях Шулер и Грисон предъявили официальные обвинения в сексуальном насилии в отношении опекаемого лица. Женщинам грозит до 25 лет заключения.

Ранее в США задержали учительницу средней школы за интим с учеником. По данным следствия, она в течение трех месяцев занималась сексом с 18-летним подростком.