Учительницу школы задержали в США за неоднократный секс с учеником

New York Post: учительница несколько раз занялась сексом с учеником в машине

В Соединенных Штатах будут судить учительницу за сексуальную связь со школьником. Об этом сообщили журналисты New York Post .

По данным издания, полиция арестовала 36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в средней школе города Уолл, округ Монмут, 3 июля.

По версии следствия, учительница около трех месяцев регулярно занималась сексом с 18-летним подростком. Правоохранители установили, что как минимум один раз половой акт произошел в автомобиле ученика. Риццителло также отправляла подростку свои интимные снимки и вела с ним непристойную переписку.

Женщине предъявили обвинения по трем статьям уголовного кодекса. Подозреваемую отправили в тюрьму боро Фрихолд.

Ранее учительницу математики из штата Миссури осудили за секс с 16-летним учеником. Ей назначили наказание в виде пяти лет условного срока.