Стало известно, чем власти защитят пляжи Анапы от мазута

Сотрудники МЧС и волонтеры выкопали ров на центральном пляже Анапы для защиты от выбросов мазута. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного министерства в официальном Telegram-канале .

Сразу за рвом уже соорудили заградительный вал высотой в два метра. Он укреплен полипропиленовой сетью, которая должна собирать даже самые мелкие капли мазута.

По мнению авторов проекта, вал и ров смогут сдержать волны и во время шторма. Это позволит предотвратить повторные выбросы мазута на пляжи.

Такие же защитные сооружения предполагается возвести вдоль всех пляжей Анапы до Темрюкского района. На утро понедельника, 3 февраля, волонтеры и спасатели успели соорудить более 23 километров вала и рва.

Мазут выбросило на российское побережье после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты загрязнили десятки километров берега только в Краснодарском крае, погибли более 69 дельфинов.

Глава Минприроды Александр Козлов 24 января докладывал российскому президенту Владимиру Путину, что восстановление пляжей Анапы после разлива мазута при крушении танкеров в Керченском проливе начнется только в конце 2025 года. Предварительно, по данным министра, предстоит восстановить 280 гектаров территории.

С побережья Керченского пролива по состоянию на 2 февраля вывезли больше 178 тонн мазута. На следующий день экологи заявили, что в песке уже очищенных пляжей Анапы нашли страшный канцероген.