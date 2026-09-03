Очевидцы сообщили о задымлении в ночном клубе в центре Москвы

Источник 360.ru: из ночного клуба в Москве эвакуировали 30 человек

Из здания, где расположен один из известных ночных клубов в Москве, эвакуировали 30 человек. В помещении произошло задымление, сообщил источник 360.ru.

По данным собеседника редакции, на третьем этаже здания вспыхнула обшивка стен. Предварительно, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Огонь охватил небольшую площадь примерно в два квадратных метров. Пламя затушила установленная в клубе противопожарная система.

Телеграм-канал Shot при этом утверждал, что «горит третий этаж здания». На Болотную набережную уже прибыли сотрудники экстренных служб. В столичном главке МЧС отметили, что на месте признаков пожара пока не наблюдается.

Ранее пожар произошел в подмосковном Павловском Посаде. Его быстро потушили.