Очевидцы рассказали о гибели разбившегося на горке дворника в Коммунарке

Погибший в Коммунарке дворник во время спуска со снежной горки, вероятно, залетел под стоящий на сваях мостик и врезался в него головой. Об этом 360.ru рассказал местный житель Александр.

«Я думаю, он залетел под него, а головой врезался в сам мостик. Мостик стоит на сваях. Это как разбежаться — и головой об стену», — заявил мужчина.

По его словам, дети тоже катаются с этой горки, но в более безопасном месте.

«УК уже принимает меры», — добавил он.

Местная жительница Ксения в беседе с 360.ru отметила, что к горкам следовало бы закрыть доступ.

«Мы не были очевидцами события. Проходили мимо, когда уже все произошло. Мужчина лежал накрытый, сотрудники скорой сказали: „Умер, скатился с горки“. Горки действительно очень опасны и соблазнительны, особенно для детей. Лучше, конечно, закрыть к ним доступ», — подчеркнула женщина.

Дворник погиб после спуска с крутой горки в ЖК «Испанские кварталы». По данным Telegram-канала Mash, мужчина на большой скорости влетел в конструкцию и получил несовместимые с жизнью травмы.