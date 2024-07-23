Очевидцы нашли на берегу Амура тело утонувшей девочки

Очевидцы нашли на берегу Амура возле села Гродеково тело девочки. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Амурской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Тело ребенка доставили в морг для экспертизы и опознания.

По данным «Вестей — Амурская область», это могла быть девочка, которая в воскресенье отдыхала с отцом и двоюродным братом на реке Зея и вместе с ними пропала без вести. Тело мальчика нашли тем же вечером. Поиски мужчины продолжаются.

Главное управление МЧС по Амурской области также опубликовало инструкции, как вести себя на водоемах и что делать, если на ваших глазах тонет человек.

Пресс-служба МЧС сообщила, что за прошедшие сутки в российских водоемах утонули 16 человек, в том числе три ребенка.