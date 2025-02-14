Очевидцы на севере Москвы ищут родителей брошенного в запертой машине ребенка

В припаркованном на севере Москвы автомобиле Mercedes нашли ребенка, который укутался в куртку и пытается не замерзнуть. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Ребенок стучался в окно, чтобы привлечь к себе внимание. Где его родители, неизвестно.

Ранее в Подмосковье чуть не сбили 11-месячную девочку без верхней одежды, выползшую на дорогу. Ребенок остался жив, получив только переохлаждение. Один из водителей остановился и забрал плачущее дитя в машину, затем вызвал полицейских.

Спустя 10 минут к нему подошла женщина и представилась бабушкой ребенка, но мужчина решил не отдавать младенца до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Пожилую женщину отправили на лечение в психиатрическую клинику, а мать девочки поблагодарила неравнодушного водителя.