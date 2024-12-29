Очевидцы авиакатастрофы в Муане заметили загоревшееся до посадки крыло

Yonhap: до посадки в Муане у борта Boeing загорелось крыло

На правом крыле самолета Boeing 737-800, выкатившегося за пределы ВПП и столкнувшегося с оградой в аэропорту Муана, уже до посадки было возгорание. Об этом агентству Yonhap рассказали очевидцы.

У прилетевшего из Бангкока пассажирского лайнера компании Jeju Air горел двигатель, заявил изданию очевидец Ю Чжэ Ен, отдыхавший в пансионате рядом с воздушной гаванью.

«Я видел, что самолет пролетел над пансионатом. Из двигателя в правом крыле летели искры», — сообщил он.

Другой житель Южной Кореи подтвердил, что увидел пламя еще до того, как борт сел. После этого в аэропорту прогремел взрыв.

«Я заметил, как пытался снижаться самолет, еще до инцидента, он пытался сесть, но полыхнуло пламя. После этого раздался сильный хлопок, появился дым», — рассказал мужчина.

Ранее в Сети появились кадры с моментом ЧП. На них видно, что лайнер загорелся. Предварительно, пилоты из-за отказа шасси пытались посадить самолет на фюзеляж, но им не удалось замедлиться до конца ВПП.