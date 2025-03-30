Очередное землетрясение произошло в Мьянме

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 30 марта в Мьянме, пережившей масштабные разрушения после мощных подземных толчков в минувшую пятницу. По данным сайта Vietnam+ , эпицентр находился в 27 километрах от Мандалая.

Информацию о новых разрушениях власти пока не предоставили. Но свидетели нового стихийного бедствия заявили о массовой панике среди населения.

По последним данным, число жертв пятничного землетрясения в Мьянме превысило 1700 человек, почти 3,5 тысячи жителей получили ранения, еще 300 числятся пропавшими без вести

В Таиланде, куда дошла волна подземных толчков, власти заявили об увеличении числа погибших до 17 и 32 раненых. В стране продолжились поиски 82 жителей, пропавших без вести.

Департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий заявил, что от пятничного землетрясения разрушения зданий произошли в 18 провинциях. Повреждения получили 420 жилых домов, 78 больниц, 48 храмов, школы и административные учреждения. В организации подчеркнули, что риск возникновения новых афтершоков значительно снизился.