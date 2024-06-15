Очередная диверсия на железной дороге произошла в Сумах
В Сумах произошла очередная диверсия на железной дороге. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В городе подожгли релейный шкаф. Сгоревший объект обнаружили между станциями Сумы — Торопиловка.
«Движение поездов не прекращалось», — уточнили авторы материала.
ЧП случилось 13 июня. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Диверсия».
В конце мая сообщалось, что город Сумы остался без электричества после ракетной атаки. В первую очередь энергией обеспечивали критическую инфраструктуру. Тогда же жители Сумской области слышали звуки взрывов.
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Очередная диверсия на железной дороге произошла в Сумах
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