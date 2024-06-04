Обыски в доме у главы «Империи сильнейших ведьм» Суликовой сняли на видео

Главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову задержали по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. В распоряжении 360.ru появились кадры обыска в подмосковной квартире колдуньи.

Силовики нагрянули в дом подозреваемой, который расположен в подмосковной Ивантеевке на улице Толмачева. Как сообщил источник 360.ru, именно здесь Суликова принимала посетителей и проводила различные обряды.

По данным Следственного комитета, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Уголовное дело завели по материалам, поступившим из УФСБ России.

Елена Суликова, известная как Алена Полынь, участвовала в шоу «Битва экстрасенсов». В Ивантеевке находится ее магазин магических товаров.