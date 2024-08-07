Балерина Карелина признала вину в госизмене за перевод денег ВСУ

Арестованная в России гражданка США Карелина признала вину по делу о госизмене

Гражданка России и США Ксения Карелина, которую обвинили в госизмене, признала свою вину. Об этом сообщил адвокат Михаил Мушаилов, его процитировало РИА «Новости» .

Подсудимая переводила средства на нужды украинской армии. По словам адвоката, 8 августа по делу о госизмене состоятся прения, суд вынесет Карелиной приговор.

Юрист не стал озвучивать сумму, которую обвиняемая перевела украинской армии. В качестве слушателя в суд прибыл генеральный консул США Стюарт Уилсон, добавили журналисты. Так как заседание проходило в закрытом режиме, американский дипломат находился за пределами зала.

Подсудимая училась на балерину в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге. Она вышла в США замуж за американца, получила второе гражданство и переехала в Лос-Анджелес. Ее арестовали в Екатеринбурге 8 февраля.