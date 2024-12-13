Обстоятельства столкновения троллейбуса и автобуса в Петербурге проверит прокуратура

Обстоятельства ДТП с участием автобуса и троллейбуса установит прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга. Авария произошла в пятницу на перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда.
«Прокуратура района в рамках надзорных мероприятий даст оценку исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По результатам проверки надзорное ведомство примет решение о принятии мер прокурорского реагирования.
По информации в СМИ, в результате ДТП одному из водителей зажало ногу, различные повреждения также получил кондуктор. Авария произошла возле Путиловского рынка недалеко от станции метро «Ленинский проспект».
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