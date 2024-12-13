Автобус столкнулся с троллейбусом у станции «Ленинский проспект» в Петербурге

Троллейбус и автобус стали участниками дорожной аварии возле Путиловского рынка в Санкт-Петербурге. Общественный транспорт столкнулся недалеко от станции метрополитена «Ленинский проспект». Об этом сообщает сайт mk.ru.
По опубликованной информации, в результате ДТП одному из водителей зажало ногу, различные повреждения также получил кондуктор.
Сейчас на место случившегося направляются спасатели для деблокировки пострадавших. Обстоятельства и причины аварии уточняются.
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