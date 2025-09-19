Обстановку в затопленном после мощного ливня Выборге сняли на видео
Сильный дождь и гроза, обрушившиеся на Выборг ночью, вызвали масштабное подтопление города. Инфраструктура не выдержала нагрузки: канализация вышла из строя, а тысячи жителей остались без электричества и уличного освещения. В распоряжении 360.ru оказались кадры последствий непогоды.
Уровень воды на некоторых улицах доходит до пояса взрослого человека. Движение парализовано. На кадрах видно, что магазины, расположенные на цокольных этажах, ушли под воду.
Единственным незатопленным местом в городе остался железнодорожный вокзал. По словам очевидцев, он «похож на остров». Больше всего пострадали набережная 40-летия ВЛКСМ, перекресток Суворова и Московский проспект.
Прокуратура Выборга проверяет обстоятельства подтопления улиц после сильных дождей.
«Особое внимание будет уделено оценке действий органов местного самоуправления и коммунальных служб, отвечающих за эксплуатацию и состояние систем водоотведения. Будет дана правовая оценка своевременности и достаточности принятых мер по ликвидации последствий подтопления и оказанию помощи пострадавшим гражданам», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее из-за сильного ливня затопило улицы Махачкалы. Ливневки не справлялись с потоками, и дороги напоминали реки.