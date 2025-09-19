Обстановку в затопленном после мощного ливня Выборге сняли на видео

Сильный дождь и гроза, обрушившиеся на Выборг ночью, вызвали масштабное подтопление города. Инфраструктура не выдержала нагрузки: канализация вышла из строя, а тысячи жителей остались без электричества и уличного освещения. В распоряжении 360.ru оказались кадры последствий непогоды.

Уровень воды на некоторых улицах доходит до пояса взрослого человека. Движение парализовано. На кадрах видно, что магазины, расположенные на цокольных этажах, ушли под воду.

Единственным незатопленным местом в городе остался железнодорожный вокзал. По словам очевидцев, он «похож на остров». Больше всего пострадали набережная 40-летия ВЛКСМ, перекресток Суворова и Московский проспект.