Два землетрясения потрясли Камчатку за один день

На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5,8 и 5,5

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Первая серия подземных толчков произошла 9 октября, в 16:28 по московскому времени. Их магнитуду оценили в 5,8.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 156 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине более 30 километров.

Позже в регионе произошло еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,5. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, 18 сентября, у побережья Камчатки зафиксировали мощное землетрясение. Губернатор Владимир Солодов уточнил, что магнитуда составила 7,2. Очаг находился на глубине около 10 километров в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского.