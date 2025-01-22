Педиатр Сайфулина: дети находятся в группе риска заражения метапневмовирусом

Врач-педиатр Марьям Сайфулина сообщила РИАМО , что дети и пожилые люди чаще подвергаются заражению метапневмовирусом — болезнью, которая поражает дыхательные пути.

Особенную уязвимость к данному вирусу показывают малыши и пожилые люди. Исследования показывают, что к пятому году жизни практически каждый ребенок сталкивается с этим вирусом, часто в виде смешанной инфекции, написал сайт kp.ru.

У детей и лиц с ослабленным иммунитетом инфекция может спровоцировать развитие бронхита или пневмонии. Вирус имеет инкубационный период до пяти дней и высокую степень контагиозности.