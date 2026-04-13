Обрушившийся в Ленобласти мост не использовался 30 лет

Автомобильный мост, рухнувший в городе Волхов, уже 30 лет не эксплуатируется. Переправу планируют демонтировать, сообщила пресс-служба правительства региона.

Мост частично обрушился с правобережной части города. Переправу возвели в 1963 году, она перестала использоваться с 1996 года. Вместо нее в эксплуатацию ввели новый Итальянский мост.

«В данный момент мост оцеплен, принимаются меры по оценке состояния конструкций и ускоренными темпами ведется подготовка к демонтажу», — рассказали местные власти.

В пресс-службе МЧС по Ленинградской области уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.

«Мост находился в аварийном состоянии. Произошло обрушение двух пролетов моста в воду», — добавили в ведомстве.

Ранее в Уфе из-за урагана сорвало обшивку с новостройки. Конструкция упала на припаркованные возле дома автомобили и магазин. Из-за сильного ветра также обрушился забор у строительной площадки, он улетел к ближайшим машинам.