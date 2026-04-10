В Уфе ураганный ветер сорвал фасад многоэтажки и обрушил на машины

Сильный ветер в Уфе сорвал обшивку с новостройки, конструкция рухнула на припаркованные машины и магазин. Видео показал телеграм-канал Baza .

ЧП произошло в районе Сипайлово. Часть фасада многоэтажного дома упала прямо на крышу магазина и стоящие рядом автомобили. Информация о пострадавших не поступала.

Также в центре города ураган снес забор у строительной площадки, который улетел в ближайшие машины.

МЧС Башкортостана в MAX сообщило, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе ограничение движения ввели на участке трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.

«Пожалуйста, планируйте маршрут заранее и по возможности воздержитесь от поездок в данном направлении», — заявили в ведомстве.

Ранее в Москве мощный порыв ветра выбил окно на балконе квартиры дома на проспекте Мира, стекло и рама вылетели на улицу.