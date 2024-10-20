Две школьницы погибли в Ростове-на-Дону, выпав из окна 24-го этажа. Об этом написал Telegram-канал «Ростов главный».
ЧП произошло 19 октября в 18:30 на улице Тельмана. Две девочки на вид 14 лет поднялись на 24 этаж многоэтажки. Очевидцы сообщили, что школьницы не проживали в этом доме. Предположительно, они поднялись на высотку за красивыми фотографиями.
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Школьник в Самаре 14 октября выпал из окна во время уроков. Возможная причина — это издевательства со стороны одноклассников. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
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Две школьницы упали с 24-го этажа в Ростове-на-Дону
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