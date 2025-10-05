Обрушение произошло в шахте на Кузбассе

МЧС: На шахте «Ерунаковская 8» в Кузбассе произошло обрушение породы

На шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе обвалилась порода. Всех 151 горняка успели вывести на поверхность. Никто не пострадал, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Шахта „Ерунаковская-8“, произошло обрушение горной породы на транспортном уклоне. Эвакуированы 151 человек, погибших нет. Привлекались 23 сотрудника и пять единиц техники», — отметил собеседник агентства.

Представитель МЧС сообщил, что сотрудники военизированной горноспасательной части вернулись в свой базовый лагерь. Шахта возьмет на себя дальнейшие работы. Подробности ЧП выясняются.

Ранее на северо-западе Нигерии рухнула шахта по добыче золота. По предварительным данным, погибло более 100 человек. Обвал произошел на руднике Кадаури в штате Замфара. В момент ЧП под землей велись работы.