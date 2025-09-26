Более 100 человек погибли при обрушении шахты в Нигерии

Обрушение шахты по добыче золота произошло на северо-западе Нигерии. Предварительно, погибли более 100 человек, сообщило Reuters.

По информации издания, обвал произошел на руднике Кадаури в штате Замфара. В момент ЧП под землей велись работы.

Один из выживших рассказал, что на поверхность вытащили только 15 человек. Несколько спасателей задохнулись, пока пытались извлечь пострадавших. Поисковые работы на месте обрушения продолжаются.

В публикации отметили, что в Нигерии золотые рудники часто находятся под контролем вооруженных банд, что приводит к смертельным происшествиям.

