Воспитательница ясельной группы в Смоленске издевалась над детьми

Жительница Смоленска пожаловалась на издевательство над детьми в местном детсаду. Следователи возбудили уголовное дело, а председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании, сообщила пресс-служба .

Мать обвинила воспитательницу ясельной группы в избиении ее сына и других детей. По ее словам, женщина применяла к ним физическую силу, отказывала в еде и нецензурно выражалась.

Следственное управление СКР по Смоленской области возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Издевательства происходили в детсаду № 13 «Земляничка» на улице Попова, сообщил сайт SmolNarod. Гематому в форме отпечатка ладони на пояснице сына местная жительница заметила еще осенью. Нянечка подтвердила, что воспитательница поднимала на детей руку. Родительница пожаловалась в Следком и прокуратуру.

В Новосибирске из-за избиений закрылся частный детский сад, а его директор стала фигурантом уголовного дела. Родители обнаружили синяки и посмотрели записи камеры видеонаблюдения.