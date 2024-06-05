«Обозвал оленем». Уфимец устроил резню в переполненном автобусе

Житель Уфы набросился на пассажира автобуса и пырнул его ножом. О том, почему мужчина полез в драку, 360.ru рассказала очевидица Татьяна.

«Я была в этом автобусе. Парень кричал в телефон на весь автобус матом. На кондуктора не реагировал», — указала она.

Женщина добавила, что один из пассажиров спокойно сделал замечание неадекватно ведущему себя уфимцу. В ответ тот оскорбил мужчину, вытащил нож и полез драться.

«А вот парень как раз мужчину и обозвал оленем и полез драться. Тут остановка, и мужчины, их было несколько, быстро покинули автобус. А парень, увидев, что они вдвоем остались, достал нож и стал им махать в драке», — объяснила очевидица.

По данным Telegram-канала Mash Batash, молодой человек всадил лезвие в ногу 47-летнему мужчине. После этого уфимец сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

Пресс-служба МВД по региону подтвердила эту информацию. По данным ведомства, личность подозреваемого уже установили.

Ранее житель Москвы набросился с ножом на женщину в доме на Хорошевском шоссе. Преступник ранил полицейского, который хотел его остановить, и скрылся.