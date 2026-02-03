Педофил, убивший мальчика в Петербурге, просил сожительницу обеспечить ему алиби

Педофил, убивший в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика, следил за поисками и упрашивал свою девушку придумать ему алиби. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По предварительной информации, днем 30 января мужчина встретил ребенка у гипермаркета «Лента» и предложил деньги за интимные услуги. Когда мальчик ему отказал, педофил разозлился и убил его, затем, заехав домой и оставив там телефон, уехал в Ленинградскую область прятать тело.

Мужчина признал вину и заявил, что сам хотел прийти в полицию и сдаться. Ему грозит срок вплоть до пожизненного.

Знакомые родителей убитого рассказали 360.ru, что мальчик рос в неблагополучной семье, его мать выпивала, а отец постоянно влезал в долги. В результате погибший ребенок с девяти лет был вынужден подрабатывать, как и его братья и сестры.