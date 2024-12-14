Обнаженное тело растерзанной женщины нашли в лесу Екатеринбурга

В Екатеринбурге в лесу обнаружили обнаженное тело женщины. Об этом сообщило Ura.ru.
Как сообщили изданию в экстренных службах города, труп в микрорайоне Эльмаш нашла выгуливавшая собаку пара. Рядом с телом женщины были разбросаны ее вещи. По предварительной информации, погибшую могли растерзать собаки.
В пресс-службе СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что организовали выезд следственно-оперативной группы на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.
Ранее в Тюмени в заброшенном бункере при бывшем судоремонтном заводе дети нашли труп мужчины. Рядом с телом лежал мобильный телефон с открытой перепиской.
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