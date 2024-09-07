Управляющим компаниям по всей России следует организовать в жилых комплексах проверку и выяснить, хранятся ли на подземных парковках легковоспламеняющиеся предметы. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он прокомментировал пожар на паркинге в дачном поселке Лесной Городок Одинцовского округа, где из-за ЧП погибли два человека. Парламентарий призвал УК проверить жилые комплексы, чтобы в будущем не допустить подобных ситуаций.

«Сегодняшнее происшествие — далеко не первое и далеко не последнее. Везде люди хранят резину, а потом удивляются, что случаются пожары», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что по требованиям пожарной безопасности на подземных паркингах запрещается хранить крупногабаритные, горючие и легковоспламеняющиеся предметы, в том числе летнюю и зимнюю авторезину. За нарушение правил автовладельцам могут выписать штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

«Обнаружили — наказали рублем. Может тогда мы сможем сократить число пожаров на парковках», — заключил Колунов.

Он отметил, что обратится в прокуратуру с просьбой организовать такие проверки.

Ранее пожар вспыхнул на территории наземной многоярусной парковки в Одинцове. Площадь возгорания составила составила 713 квадратных метров, причиной ЧП мог стать газовый баллон.