Обнаглевшие удавы закошмарили туристов на Кубе

Удавы на Кубе осмелели и стали заползать в отели, рестораны и бассейны, пугая посетителей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Российские туристы пожаловались, что змеи свободно ползают по территории гостиниц. Постояльцы обращаются за помощью к сотрудникам, и те ловят их руками. По словам туристов, раньше пресмыкающихся видели только за территорией отелей, но теперь они стали осваивать новые пространства.

У удавов нет ядовитых желез, но они могут укусить человека и охотятся, удушая жертву. В длину они дорастают до трех метров.

Раннее коммунальщики нашли полутораметровую змею в жилом доме в Москве. Пресмыкающееся обнаружили на юго-востоке столицы — в подвале многоквартирного здания на Люблинской улице. Сотрудники управляющей компании вызвали специалистов экстренных служб.