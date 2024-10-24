Две женщины подожгли офис «Единой России» в Перми. Одна из преступниц при этом загорелась

В ночь на четверг региональный офис партии «Единая Россия» в Перми подожгли коктейлями Молотова. Об этом сообщило местное издание «Пермь Онлайн» со ссылкой на представителей отделения ЕР и очевидцев.

ЧП произошло в здании дома № 12 по улице Плеханова. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 00:04, пожар оперативно ликвидировали. Площадь распространения огня составила 40 квадратных метров.

Глава пермского отделения фракции Станислав Швецов сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали двух женщин с семью бутылками зажигательной смеси, по одной на каждое окно отделения.

Сначала женщины использовали газовую горелку. При этом они случайно обожгли себя — у одной из них загорелся рукав куртки.

Telegram-канал Baza опубликовал фотографии возможных поджигательниц. На кадрах можно разглядеть двух женщин средних лет, их личности пока не установили. По одной из версий, их могли заставить совершить поджог телефонные мошенники.

В июле женщина подожгла пункт набора контрактников в Костроме.