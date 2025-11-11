Обломок пролетевшего над Москвой метеорита пробил крышу дома

В конце октября над Москвой пронесся метеорит. Позже выяснилось, что его обломок упал и пробил крышу частного дома, но в другом регионе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Метеорит, замеченный над Москвой и соседними регионами, пробил крышу частного дома в поселке Брейтово Ярославской области», — написали журналисты.

Теперь астероид назовут в честь этого населенного пункта. Это стандартная практика, когда на Земле находят космические объекты.

Обломки — около тридцати фрагментов весом около 200 граммов — также обнаружили в Тверской и Новгородской областях. Их отправили ученым для анализа.

Предварительные исследования в ГЕОХИ РАН выявили, что метеорит имеет естественное происхождение и относится к обыкновенным хондритам группы LL6. Ученые продолжат исследовать куски болида и искать новые.