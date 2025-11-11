Ученые нашли куски таинственного зеленого метеорита, пролетевшего над Москвой в октябре

Ученые нашли куски метеорита, который видели 27 октября жители Московского региона. Об этом сообщила пресс-служба Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского.

Исследователи подтвердили, что болид имеет естественное происхождение. Его образцы также доставили в Музей истории мироздания в Дедовске и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге.

«Предварительные исследования, проведенные в ГЕОХИ РАН сегодня, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, ученые продолжат исследовать куски болида и искать новые.

Ранее астроном Сергей Нароенков опроверг сообщения об аномальном метеорном потоке. Он рассказал, что несколько входов болидов в атмосферу были простым совпадением. По словам ученого, обычно метеориты падают регулярно.

В октябре небо над Московским регионом озарил яркий объект, оставлявший зеленоватый след. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассчитали, что размер космического тела составлял примерно от 10 до 50 сантиметров.