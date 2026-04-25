Обломки сбитого над Калугой дрона повредили три дома

В Калуге обломки сбитого беспилотника повредили кровли трех многоквартирных домов. Пострадавших не было, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем канале в MAX .

Обломки упали на жилой район и задели крыши домов. Повреждения оказались незначительными. Губернатор уточнил, что администрация Калуги поможет жителям и организует ремонт поврежденных кровель.

«На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет. Администрацией города будет оказана необходимая помощь в ремонте», — написал губернатор.

Ранее Шапша уточнил, что один из сбитых беспилотников упал на территорию производственного предприятия, в результате чего там начался пожар. Никто не пострадал, значительного ущерба инфраструктуре также не зафиксировали.