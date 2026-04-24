На предприятии под Калугой произошел пожар из-за падения обломков дрона ВСУ
Три украинских БПЛА сбили над Калужской областью, один из них упал на территории предприятия. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в MAX.
«Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Кировского, Дзержинского округов и окраине города Калуги», — отметил глава региона.
После падения беспилотника в одном из округов на территории производственного предприятия начался пожар.
«На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа. Возгорание ликвидировали», — добавил Шапша.
Губернатор отметил, что пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировали.
В середине апреля в Калужской области из-за атаки БПЛА загорелся трансформатор.