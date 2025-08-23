Обломки сбитого БПЛА упали около деревни Аркасы в Чувашии

В Чувашии возле деревни Аркасы упали обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале .

По его словам, сегодня силы противовоздушной обороны уничтожили дрон, и его части упали в поле рядом с населенным пунктом.

«В настоящее время уполномоченными органами реализуются меры по обеспечению безопасности граждан и важных объектов в округе. Ситуация под контролем», — подчеркнул Николаев.

Ранее режим повышенной готовности из-за БПЛА ввели в Ленобласти. Жителей попросили пока не посещать общественные места и не подходить близко к предприятиям, а также к промышленным зонам.